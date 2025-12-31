نشست تخصصی مقابله با چالش‌های حقوقی صنعت برق به میزبانی آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نشست تخصصی مقابله با چالش‌های حقوقی صنعت با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی شرکت‌های توزیع برق ۶ استان کشور به میزبانی شرکت توزیع برق آبادان برگزار شد.

وصول مطالبات معوق، انشعابات غیرمجاز، استخراج غیرمجاز رمزارزها، دعاوی قضایی و اختلافات قراردادی و راهکار‌های پیشگیری از اختلافات حقوقی از محور‌های اصلی این نشست بود.

احمد سیاحی مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع برق خوزستان منبع درآمد اصلی شرکت توزیع برق را وصول مطالبات این شرکت عنوان کرد و گفت: تمامی هزینه‌های دریافتی از بدهی مشترکان صرف هزینه‌های خدمات و ارائه‌ی برق مطمئن ثابت و پایدار می‌شود.

او افزود: در شهرستان آبادان ۱۲۰ میلیارد بدهی به شرکت توزیع برق وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن به حوزه صنعت و معدن بازمیگردد که با وصول آن می‌توان خدمات مناسب تری در این حوزه ارائه کرد.