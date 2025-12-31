دکتر سیدمحمود هاشمی سرپرست معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی، دکتر سیدعلی رحمان‌زاده را به عنوان سرپرست اداره کل آموزش این معاونت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدوسیما، دکتر سیدمحمود هاشمی سرپرست معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی دکتر سیدعلی رحمان‌زاده را به عنوان سرپرست اداره کل آموزش این معاونت منصوب کرد.

مراسم تکریم و معارفه مدیران قدیم و جدید آموزش و پژوهش و معارفه سرپرست مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر هاشمی سرپرست معاونت و جمعی از مدیران و همکاران مجموعه در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و زحمات دکتر بهرام عابدی و دکتر هادی ابوالفتحی مدیران قدیم اداره کل آموزش و برنامه‌ریزی و پژوهش و اجرایی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی شد و دکتر سیدعلی رحمان‌زاده و دکتر سینا نعمتی‌زاده به ترتیب به عنوان سرپرستان جدید اداره کل آموزش و پژوهش این معاونت معرفی شدند.

دکتر سیدعلی رحمان‌زاده دانشیار گروه علوم ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال هم سوابقی ازجمله معاونت آموزشی واحد الکترونیکی، معاونت اداره کل هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت آموزشی واحد تهران شرق، مدیر پاسخگویی به مراجعان مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌های تهران شمال و تهران شرق، بیش از ۵۰ مقاله پژوهشی و ریاست کمیته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی را در کارنامه دارد.