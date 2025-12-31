دو گروه نمایشی «آسو» و «اوج» از قم با کسب چندین عنوان برتر، در هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب» موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب» اصفهان، آثار نمایشی از قم به کارگردانی مهدی خجستگی و اعظم دلداده موفق به کسب جوایز متعدد در بخش‌های مختلف شدند.

در این جشنواره، نمایش «ترنا» به نویسندگی محمدرضا شاهمردی و کارگردانی مهدی خجستگی از گروه آسو تئاتر، مورد توجه هیئت داوران قرار گرفت و جوایز متعددی را از آن خود کرد.

بر این اساس، مهدی خجستگی و علی‌اصغر تقی‌پور به‌طور مشترک موفق به کسب دیپلم افتخار و تندیس جشنواره در بخش بازیگری اول مرد شدند.

همچنین الهه اکبری رتبه بازیگری دوم زن را به دست آورد و فاطمه فرکی و الناز احمدخانی نیز به صورت مشترک موفق به کسب بازیگری سوم زن شدند.

در بخش نویسندگی نیز محمدرضا شاهمردی رتبه سوم نویسندگی متن از آن خود کرد.

همچنین نمایش «پیرزن و کدوی سحرآمیز» به نویسندگی و کارگردانی اعظم دلداده در گروه تئاتر اوج از دیگر آثار موفق قمی در این رویداد بود که در بخش کودک و نوجوان جوایز متعددی کسب کرد.

در بخش کودک و نوجوان، پریسا شادکام، محمد اسلامی و امیرحسین مهدی‌زاده موفق به دریافت دیپلم افتخار و تندیس جشنواره (رتبه اول زن و مرد) شدند.

مسیحا مشایخی دیپلم افتخار بازیگری رتبه دوم را کسب کرد و سارا عطایی در بخش طراحی لباس، رتبه سوم و در بخش طراحی صحنه، موفق به دریافت دیپلم افتخار شد.

همچنین اعظم دلداده رتبه دو کارگردانی و دیپلم افتخار گریم از آن خود کرد.

هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب» با اجرای ۱۸ اثر نمایشی از ۶ استان کشور، از ششم تا نهم دی‌ماه به میزبانی تالار هنر اصفهان برگزار شد.