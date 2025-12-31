معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌ شرقی خبر داد: هم اکنون تلاش راهداران برای بازگشایی راه ارتباطی ۳۹۰ روستای استان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ولی پورمحمد با اشاره به بارش برف ۲ روز گذشته و بسته شدن تعدادی از راه‌های روستایی استان افزود: بیشترین راه روستایی در شهرستان‌های چاراویماق، هشترود، میانه، مرند، مراغه، کلیبر و بستان آباد مسدود شده است افزود: در عملیات برف روبی روز گذشته تاکنون چهار هزار و ۶۸۰ کیلومتر باند از راه‌های مختلف استان برف روبی و نمک پاشی شده است.

وی با بیان اینکه در این عملیات یک هزار و ۶۶۰ تن نمک و ماسه استفاده شده است اظهار کرد: در زمان کنونی همه راه‌های اصلی استان باز و تردد در آن‌ها در جریان است.

معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌ شرقی گفت: بارش برف و کولاک موجب لغزندگی جاده‌ها شده بنابراین تردد در راه‌های کوهستانی و گردنه‌های برفگیر استان فقط با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

پورمحمد با تاکید بر اینکه رانندگان از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و سردسیر استان خودداری کنند ادامه داد: رانندگان و مسافران در صورت ضرورت، خودرو خود را به زنجیرچرخ و امکانات زمستانی مجهز کنند.

وی یادآور شد: در عملیات زمستانی روز گذشته راهداران به ۴۹ خودرو گرفتار در برف و کولاک کمک و آن‌ها را به مسیر خود هدایت کردند.

پورمحمد از مسافران و رانندگان خواست پیش از عزیمت به جاده‌ها از طریق تلفن گویای ۱۴۱ یا اپلیکیشن ۱۴۱ و وب سایت http://www.۱۴۱.ir از وضعیت راه‌ها و شرایط آب و هوایی استان اطلاع کسب کنند.

آذربایجان‌ شرقی ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی داد.