مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از اجرای عملیات گسترده امداد و نجات در پی بارش شدید برف و وقوع کولاک در محور‌های مواصلاتی شهرستان کوهرنگ خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی دریافت گزارش‌های مردمی و اعلام مرکز EOC مبنی بر مسدود شدن راه‌های ارتباطی و گرفتار شدن خودرو‌ها در محور‌های شهرستان کوهرنگ، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر بلافاصله به محور‌های کوهرنگ–فارسان، کوهرنگ–اندیکا، کوهرنگ–اصفهان، صمصامی–کوهرنگ و گردنه‌های این شهرستان اعزام شدند.



وی افزود: در این عملیات که از ساعت ۰۹:۰۵ تا ۱۸:۴۰ روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ به طول انجامید، امدادگران موفق شدند ۵۷۹ نفر از سرنشینان ۱۶۲ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی کنند. همچنین ۱۶ نفر از درراه‌ماندگان به مناطق امن منتقل شدند و یک بیمار دارای تشنج از بخش بازفت به صمصامی انتقال یافت.



مدیرعامل هلال‌احمر استان با اشاره به عملیات همزمان در گردنه چری اظهار داشت: در این محور نیز ۱۴۰ نفر از سرنشینان ۳۷ دستگاه خودرو امدادرسانی شدند، ۵ تخته پتو بین افراد گرفتار توزیع و ۷ نفر به محل امن راهداری چری انتقال داده شدند. همچنین یک بیمار که به دلیل خرابی آمبولانس در گردنه گرفتار شده بود، به اورژانس ۱۱۵ شهر صمصامی تحویل داده شد.



وی خاطرنشان کرد: این عملیات با به‌کارگیری ۷ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس، تویوتا هایلوکس و پیکاپ و با حضور ۲۸ نفر نیروی عملیاتی شامل امدادگران و نجاتگران داوطلب انجام شد و خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشد.