معاون علمی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه معاونت علمی در شرایط تحریم چه حمایتهایی از فعالان زیستبوم نوآوری و فناوری کشور داشته است، گفت: حمایتهای ما از فناوران و دانشبنیانها وابسته به شرایط تحریمی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور، امروز چهارشنبه ۱۰ دی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، با یادآوری اینکه، اوج شکوفایی و گشایش بازار و فروش دانشبنیانها در کشور به مواقع بحرانی باز میگردد، ابراز امیدواری کرد؛ این فرهنگ به شکلی تغییر کند که هنگامی کشور در آرامش و شرایط بدون محدودیت هم به سر میبرد، نگاه حمایتی به حوزه علم و فناوری بدون تغییر و حتی بیشتر باشد.
وی با بیان اینکه، البته تحریمها و وجود محدودیتها برای فعالان حوزه دانشبنیان از ابعاد مثبت و البته منفی برخوردار است، افزود: دغدغه دانشبنیانها که آن هم ریشه در مشکلات فرهنگی دارد، در نبود تحریمها کمتر و با محدودیتها بیشتر است.
معاون علمی رئیس جمهور افزود: به عنوان نمونه اوج شکوفایی و گشایش بازار و فروش دانشبنیانها در زمان تحریمها و بحرانها از جمله بحران کرونا بود زیرا در کشور بیشتر به دنبال راهکارهای فناورانه بودهایم.
افشین ابراز امیدواری کرد؛ این فرهنگ به شکلی تغییر کند که هنگامی که کشور در آرامش و شرایط بدون تحریم و محدودیت هم به سر میبرد، نگاه حمایتی به حوزه علم و فناوری و فعالان این زیستبوم بیشتر باشد.