به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش کمینه دما در بیشتر مناطق استان در ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد و گفت: با وجود این شرایط، ثبت دمای زیر صفر و سرما تداوم دارد.

مینا معتمدی با اشاره به اینکه امروز ایستگاه بویین میاندشت با ثبت کمینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است، افزود: بامداد فردا پنجشنبه کمینه دمای هوا یک تا سه درجه در بیشتر مناطق استان افزایش می‌یابد، اما همچنان دمای زیر صفر و سرما در بسیاری از مناطق وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در خصوص کاهش دما، هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است، ادامه داد: بر اساس این هشدار تا پنجشنبه، دمای هوا کاهش محسوس بین هشت تا ۱۲ درجه سلسیوس دارد و شاهد یخبندان و یخ‌زدگی گسترده به ویژه در مناطق غربی و شرقی و جنوبی استان از جمله بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، شهرضا، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، خور و بیابانک، چوپانان، نائین، اردستان، عسگران خواهیم بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: تا اوایل هفته آینده آسمان استان به صورت صاف در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی وزش باد و برای امروز و فردا به تدریج در مناطق مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود و روز جمعه هم گذر امواج ناپایدار در مناطق غربی استان موجب بارش‌های پراکنده خواهد شد.

معتمدی افزود:بیشترین میانگین بارندگی شبانه روز گذشته در استان از ایستگاه کاشان با ۲.۸ میلیمتر و اسلام آباد موگویی از توابع فریدونشهر با ۲.۵ میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان در ساعات پیش رو بین هفت درجه سلسیوس بالای صفر و سه درجه سلسیوس زیر صفر در نوسان است.