دمای هوا در استان یک تا سه درجه افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش کمینه دما در بیشتر مناطق استان در ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد و گفت: با وجود این شرایط، ثبت دمای زیر صفر و سرما تداوم دارد.
مینا معتمدی با اشاره به اینکه امروز ایستگاه بویین میاندشت با ثبت کمینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است، افزود: بامداد فردا پنجشنبه کمینه دمای هوا یک تا سه درجه در بیشتر مناطق استان افزایش مییابد، اما همچنان دمای زیر صفر و سرما در بسیاری از مناطق وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در خصوص کاهش دما، هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است، ادامه داد: بر اساس این هشدار تا پنجشنبه، دمای هوا کاهش محسوس بین هشت تا ۱۲ درجه سلسیوس دارد و شاهد یخبندان و یخزدگی گسترده به ویژه در مناطق غربی و شرقی و جنوبی استان از جمله بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، شهرضا، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، خور و بیابانک، چوپانان، نائین، اردستان، عسگران خواهیم بود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: تا اوایل هفته آینده آسمان استان به صورت صاف در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی وزش باد و برای امروز و فردا به تدریج در مناطق مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود و روز جمعه هم گذر امواج ناپایدار در مناطق غربی استان موجب بارشهای پراکنده خواهد شد.
معتمدی افزود:بیشترین میانگین بارندگی شبانه روز گذشته در استان از ایستگاه کاشان با ۲.۸ میلیمتر و اسلام آباد موگویی از توابع فریدونشهر با ۲.۵ میلیمتر بوده است.
وی ادامه داد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان در ساعات پیش رو بین هفت درجه سلسیوس بالای صفر و سه درجه سلسیوس زیر صفر در نوسان است.