اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم در نظرآباد برگزار شد
اجتماع بزرگ «دختران حاج قاسم» با حضور پرشور دختران نوجوان و جوان در شهرستان نظرآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، اجتماع بزرگ «دختران حاج قاسم» با حضور پرشور دختران نوجوان و جوان با هدف تبیین مکتب و راه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تأکید بر نقش نسل جدید در ادامه مسیر شهدا در نظر آباد برگزار شد. اجرای سرودهای حماسی، همخوانی جمعی و برافراشتن پرچمها از جمله برنامههایی بود که فضای مراسم را سرشار از شور و همدلی کرد.
در این اجتماع، از مادران شهدای مدافع حرم بهعنوان نمادهای ایثار، صبر و مقاومت تجلیل شد که این بخش از برنامه با استقبال و احساسات ویژه حاضران همراه بود.
همچنین در حاشیه این مراسم، از یک کتاب با موضوع فرهنگ ایثار و مقاومت رونمایی شد که هدف از آن، ترویج مکتب شهدا و انتقال مفاهیم ارزشی به نسل نوجوان و جوان عنوان شد.
زارعی، مسئول برگزاری این اجتماع، با اشاره به اهداف این برنامه گفت: این مراسم فقط یک گردهمایی نیست بلکه تلاشی برای آشنا کردن دختران امروز با راه و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی است؛ راهی که همچنان زنده است و ادامه آن به حضور و نقشآفرینی نسل جوان نیاز دارد.
اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم در نظرآباد، جلوهای از حضور فعال نسل جدید در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت بود.