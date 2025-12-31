به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان گفت: متهمی که با وعده سرمایه‌گذاری در یک فروشگاه بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از شهروندان کاشانی کلاهبرداری کرده بود، پس از ۲ سال فرار دستگیر شد.

سردار حمید علینقیان پور افزود: در پی مطالبه‌های مردمی و شکایت تعدادی از شهروندان شهرستان مبنی بر اینکه فردی برای سرمایه‌گذاری در یک فروشگاه مبالغی از آنها کلاهبرداری کرده و متواری شده است، دستگیری متهم در دستور کار مأموران انتظامی سازمان اطلاعات این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: متهم که با وعده سرمایه‌گذاری و پرداخت سود، پس از کلاهبرداری از هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان متواری شده بود، با تلاش شبانه روزی و اقدامات فنی و اطلاعاتی مأموران در عملیات ضربتی پس از دو سال فرار، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان گفت: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.