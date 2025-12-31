پخش زنده
به مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر، نخستین فستیوال دو و میدانی خانوادگی با مشارکت فدراسیون دو میدانی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری منطقه ۱۳ تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمدرحیم مرتضوی سرپرست شهرداری منطقه، برگزاری نخستین جشنواره دو و میدانی خانوادگی در منطقه ۱۳ را تلاشی برای پیوند میان ورزش، خانواده و مناسبتهای ارزشمند فرهنگی و مذهبی دانست و افزود:این فستیوال روز جمعه ۱۲ دیماه از ساعت ۱۶ در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب منطقه ۱۳ تهران برگزار خواهد شد و با هدف ترویج ورزش همگانی، تقویت بنیان خانواده و ارتقای نشاط اجتماعی طراحی شده است که میتواند نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی و نشاط شهری ایفا کند.
وی افزود: در این جشن، مسابقه امدادی ویژه پدران و فرزندان پیشبینی شده که فرصتی برای تجربه فعالیت ورزشی مشترک و تقویت تعاملات خانوادگی در فضایی شاد و سالم فراهم میکند. همزمان با برگزاری این فستیوال، مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور نیز در حال برگزاری است که حضور خانوادهها در کنار ورزشکاران حرفهای، جلوهای متفاوت و پویا به این رویداد ورزشی میبخشد.
مرتضوی با اشاره به برنامههای جانبی این جشنواره اظهار داشت: اجرای موسیقی زنده، قرعهکشی و اهدای جوایز ارزنده از جمله برنامههایی است که با هدف افزایش مشارکت شهروندان و ایجاد فضایی شاد و پرنشاط در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: شهرداری منطقه ۱۳ تلاش دارد با برگزاری چنین رویدادهایی، ضمن ترویج سبک زندگی سالم، زمینه حضور فعال خانوادهها در فعالیتهای اجتماعی و ورزشی را بیش از پیش فراهم کند.