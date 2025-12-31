به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست تبیین روند و الزامات اجرای طرح محله‌محور در شهرستان چهاربرج با حضور مدیرکل امور روستایی استانداری برگزار شد.

علی حیرانی مدیرکل امور روستا‌های استانداری ضمن خیرمقدم به حاضران، به تشریح اهداف اجرای طرح محله‌محور پرداخت و اظهار داشت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در اداره کشور و تحقق حکمرانی اسلامی، و همچنین تأکید مؤکد رئیس‌جمهور بر اجرای طرح محله‌محور در تمامی استان‌ها، و با عنایت به رویکرد حمایتی مقام عالی استان، خوشبختانه اجرای این طرح در استان آغاز شده و استان ما در زمره استان‌های پیشگام در اجرای طرح محله‌محور قرار دارد.

وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام عالی استان افزود: بر اساس این تأکید، اجرای طرح محله‌محور نباید صرفاً به مناطق شهری محدود شود، بلکه روستا‌های استان نیز هر یک به‌عنوان یک محله، مشمول اجرای این طرح خواهند بود.

مدیرکل امور روستا‌ها در ادامه با بیان تاریخچه این طرح گفت: این طرح حدود چهار الی پنج سال پیش در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان «محلات اسلامی» تدوین شد که در آن، حل مسائل و مشکلات با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی دنبال می‌شد. در طرح محله‌محور، دولت به‌عنوان پشتیبان در کنار سپاه پاسداران قرار گرفته و به نوعی طرح قبلی ساختاردهی شده است؛ به‌گونه‌ای که کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی با حضور روحانیون، دهیاران، اعضای شورا‌های اسلامی، ریش‌سفیدان و افراد ذی‌نفوذ محلی تشکیل خواهد شد.

حیرانی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، مسائل و مشکلات هر محله در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌ها احصا می‌شود و سپس دولت در کنار مردم، با اختصاص آورده اولیه ۱۰۰ میلیون تومان، طرح وارد فاز اجرایی خواهد شد. در این طرح هیچ‌گونه انتظار مالی از مردم وجود ندارد و هدف اصلی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل و مشکلات محلات است.

وی افزود: در صورتی که موضوعی در سطح محله قابل حل نباشد، آن مسئله به شورای راهبردی استان ارجاع می‌شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت مدیران کل و دستگاه‌های استانی، نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام شود. اولویت استان در اجرای این طرح، توجه ویژه به معیشت، اقتصاد، اشتغال و مسکن روستایی است.

مدیرکل امور روستا‌ها در پایان اعلام کرد: یک محله شهری و چهار روستای شهرستان چهاربرج به‌عنوان نقطه آغاز، وارد فاز اجرایی طرح محله‌محور خواهند شد و با توجه به تعداد محدود روستا‌های این شهرستان، پیشنهاد می‌شود این طرح در تمامی روستا‌های چهاربرج اجرایی شود تا مردم از برکات و آثار مثبت آن بهره‌مند شوند.

صمدی فرماندار با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان گفت: شهرستان چهاربرج با جمعیتی حدود ۳۰ هزار نفر و برخورداری از ۱۴ آبادی با جمعیت روستایی ۱۹ هزاری معیشت و اقتصاد منطقه عمدتاً به کشاورزی وابسته است که به دلیل کاهش نزولات آسمانی در سال گذشته، بیشترین آسیب در حوزه کشاورزی طی سال جاری به این منطقه وارد شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه و عمران روستایی افزود: در سال جاری و با مشارکت دهیاری‌ها، بیش از ۳۵ میلیارد تومان پروژه عمرانی در روستا‌های شهرستان اجرا شده که از جمله آن می‌توان به ۱۱ هزار متر طول جدول‌کشی، ۵۰ هزار متر مربع زیرسازی، ۳۰ هزار متر مربع آسفالت‌ریزی و ۸۰۰ متر سنگ‌چینی انهار سنتی و ۲ واحد پل اشاره کرد.

فرماندار چهاربرج با تأکید بر اهمیت اجرای طرح محله‌محور اظهار داشت: طرح محله‌محور از راهبرد‌های مشترک دولت و بسیج بوده و اجرای آن از روستا‌های شهرستان چهاربرج آغاز شده است. در گام نخست، شناسنامه محلات ۱۴ روستا با هدف احصای ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها، مسائل و مشکلات تهیه شده است.

وی همچنین به نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه شهرستان اشاره کرد و گفت: شهرستان چهاربرج در بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی پیشگام بوده و با همکاری خیرین، دهیاران و شورا‌های اسلامی، احداث ۱۴ مدرسه، تعمیر و بازسازی ۲ خانه بهداشت و احداث ۶ زمین چمن مصنوعی تکمیل شده یا در حال اجراست.

در ادامه این جلسه، سرهنگ ابراهیمی، جانشین ناحیه مقاومت بسیج، با اشاره به اجرای طرح محله اسلامی در سال‌های گذشته گفت: طرح محله‌محور جدید با مشارکت بسیج و دولت اجرا می‌شود و برای تمامی محلات شهری و روستایی شهرستان چهاربرج، شناسنامه نظام مسائل تهیه شده است.

وی افزود: در این طرح، مردم محور اصلی هستند و مشکلات هر محله با مشارکت مردم و همکاری دولت و بسیج پیگیری و حل خواهد شد.