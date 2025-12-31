به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مطالبات توسعه‌ای و معیشتی مردم در نشست حاکم ممکان با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری شد.این نشست با محوریت توسعه زیرساخت‌های عمرانی شمال‌غرب کشور از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی برگزار شد.

حاکم ممکان رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر نفت و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به بررسی راهکار‌های تسریع در رشد و توسعه منطقه‌ای پرداختند.

در این جلسه، ظرفیت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه در حوزه‌های زیربنایی، انرژی و پروژه‌های عمرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها برای ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و کاهش شکاف‌های توسعه‌ای در شمال‌غرب کشور تأکید شد.

مکان با اشاره به جایگاه راهبردی آذربایجان غربی در کریدور‌های ارتباطی و اقتصادی کشور، خواستار نگاه ویژه دولت در تخصیص منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی شد و توسعه متوازن استان‌های شمال‌غرب را یکی از الزامات تحقق عدالت منطقه‌ای دانست.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی همچنین با توجه به هم‌زمانی این نشست با بررسی بودجه سال آینده کشور، مطالبات و دغدغه‌های مردم را به‌طور صریح مطرح کرد.

وی بر لزوم توجه جدی به حقوق و معیشت کارگران و کارمندان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیش‌بینی منابع پایدار برای ارتقای خدمات عمومی، معیشت مردم و کنترل تورم تأکید کرد و خواستار انعکاس واقعی نیاز‌های مردم در لایحه بودجه شد.