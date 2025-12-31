معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از بازگشایی راه ارتباطی ۱۲۸ روستای استان پس از بارش سنگین برف و کولاک اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، محمودی با بیان اینکه برف و کولاک موجب مسدود شدن راه ارتباطی ۴۰۰ روستای استان شده بود گفت: تلاش برای بازگشایی راه ۲۷۲ روستای دیگر استان ادامه دارد.

امروز وقوع چهار بهمن در گردنه ژالانه در محور سروآباد به پاوه باعث انسداد جاده و بروز مشکلاتی برای تردد مردم در این منطقه شد که با تلاش راهداران، خودرو‌های گرفتار در برف رهاسازی شدند.

در حال حاضر، تردد در گردنه ژالانه و همچنین محور سقز به مریوان تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان هم با اشاره به اینکه بارش سنگین برف، برق ۳۲۶ روستا را در استان قطع کرد گفت: با وجود شرایط سخت و مسدودی راه‌های روستایی، تاکنون برق ۷۹ روستای پرجمعیت وصل شده است.

سلطانی اظهار داشت: در حال حاضر برق ۲۴۷ روستا قطع است که تلاش برای وصل آنها ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با بیان اینکه بیشترین قطعی‌ها مربوط به روستا‌های شهرستان‌های بانه و سقز است اضافه کرد: همزمان با موج بارش برف ۲۱ اکیپ اجرایی، پنج دستگاه جرثقیل و پنج دستگاه بالابر در سقز و بانه با تجهیزات کامل برای برقراری جریان برق مستقر شدند.

اداره هواشناسی هم هوای استان را تا بعد از ظهر فردا نسبتا" پایدار پیش‌بینی کرده است.

در این مدت در برخی از نقاط استان شاهد مه و کاهش دید خواهیم بود.

با توجه به برودت و رطوبت موجود در منطقه، در نیمه غربی استان احتمال رگبار ضعیف و پراکنده برف وجود دارد.

پیرو هشدار نارنجی هواشناسی، از عصر فردا تا صبح شنبه سامانه بارشی دیگری وارد منطقه شده و در اکثر نقاط استان بهخصوص نیمه غربی، بارش برف و باران، کاهش دید، وزش باد شدید و در ارتفاعات نیز بارش برف و کولاک پیش بینی می شود.

میزان بارش‌ها در نیمه غربی بیشتر از سایر نقاط بوده و موجب اختلال در تردد شهری و انسداد راه‌های بین شهری و روستایی خواهد شد.

امشب و فردا حدود ۵ تا ۷ درجه دما‌های شبانه و صبحگاهی افزایش می یابد و از شدت سرما کاسته می شود.

در شبانه روز گذشته، سقز با ثبت دمای منفی ۲۲ درجه، رکورددار سردترین شهر کشور بود و سلین اورامان با اختلاف دمای چشمگیر ۲۸ درجه ای با دمای ۶ درجه، گرم ترین منطقه استان بود.