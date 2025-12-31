پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان در نشست با جهادگران حوزوی استان بر استمرار، انسجام و تقویت فعالیتهای میدانی گروههای جهادی حوزوی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، آیت الله فلاحتی امروز درآیین جهادگران حوزوی گفت: لازم است میان گروههای جهادی مستقل و مرکز مدیریت حوزههای علمیه هماهنگی و تعامل بیشتری شکل بگیرد تا این فعالیتها با برنامهریزی منسجمتر و اثربخشی بالاتری دنبال شود.
وی با اشاره به نقش سازنده حضور طلاب در گروههای جهادی، این فعالیتها را بستری مهم برای رشد فردی، اجتماعی و معنوی طلاب دانست و افزود: حضور میدانی طلاب در عرصههای خدمترسانی، بهویژه در مناطق محروم، باعث میشود ارتباط روحانیت با بدنه جامعه واقعی و عمیقترشود.
نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت رسانهها، فضای مجازی و ابزارهای نوین ارتباطی گفت: انعکاس صحیح و هدفمند خدمات دلسوزانه گروههای جهادی طلاب، علاوه بر ایجاد امید و نشاط اجتماعی، به مردم نشان میدهد که روحانیت در کنار بیان دغدغههای مردمی، در میدان عمل نیز حضوری فعال و اثرگذار دارد و خدمت به مردم را صرف در حد شعار باقی نمیگذارد.
آیت الله فلاحتی با قدردانی از تلاشها، ایثار و روحیه جهادی طلاب فعال در عرصههای مختلف خدمترسانی، بر استمرار، انسجام و تقویت فعالیتهای میدانی گروههای جهادی حوزوی تأکید کرد و افزود :باید بین گروههای جهادی مستقل و مرکز مدیریت حوزههای علمیه هماهنگی و تعامل بیشتری شکل بگیرد تا این فعالیتها با برنامهریزی منسجمتر و اثربخشی بالاتری انجام شود.
وی با اشاره به اینکه فعالیت جهادی تنها یک کار اجرایی نیست، بلکه یک حرکت عمیق فرهنگی و تربیتی محسوب میشود، تصریح کرد: کار جهادی نیازمند انگیزهای قوی، ریشهدار و برخاسته از ایمان است و یک جهادگر حوزوی در کنار کسب علم، باید به مراتب بالاتری از اخلاق، معنویت و مسئولیتپذیری اجتماعی دست یابد.