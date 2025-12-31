دادستان اصفهان به افراد و شرکت‌هایی که ارز‌های صادراتی را به کشور برنگردانند، هشدار جدی داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان در حاشیه نشست رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی گفت: بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی اولویت دستگاه قضایی است.

محمد موسویان با هشدار به افراد و شرکت‌هایی که ارز‌های صادراتی را به کشور بازنگردانند، افزود: شعب تخصصی به پرونده‌های ارزی رسیدگی می‌کند و به پرونده هر شرکتی که بانک مرکزی اعلام کند، ورود پیدا خواهد کرد.