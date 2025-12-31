پخش زنده
نشست مشترک مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و تیم بسیج سپاه کربلا با هدف اجرای طرح «ورزش محله محور» و تقویت نقش مساجد در پرورش قهرمانان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست مشترک مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و تیم بسیج سپاه کربلا با هدف بررسی و اجرای طرح «ورزش محله محور در ساری برگزار شد.
محمدیراد معاونت اجتماعی سپاه کربلا گفت: هدف اصلی کمیته ورزش و اوقات فراغت، درگیر کردن خانوادهها و بهرهگیری از ظرفیت مردمی است تا با ایجاد نشاط واقعی، تحول اجتماعی رخ دهد. ریاست این کمیته بر عهده مدیرکل ورزش و دبیر آن معاونت تربیت بدنی است.
وی افزود: با وجود کمبودها و فشارهای موجود، راهکار اصلی ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مردم و خانوادهها است و باید از ظرفیت مردمی که پای کار هستند، بیشترین استفاده صورت گیرد.
در ادامه، احسانی معاونت تربیت بدنی ورزشی بسیج سپاه کربلا، طرح ورزش محله محور را تبیین کرد و گفت: هدف بازگرداندن ورزش به بطن خانوادهها و محلات با محوریت مسجد است تا بستر لازم برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در سنین پایه فراهم شود.
حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان با استقبال از طرح گفت: مازندران، مهد پهلوانان و خاستگاه مدالآوران جهانی و المپیکی است و ما با تمام توان و امکانات موجود، از اجرای کامل و موفقیتآمیز طرح حمایت میکنیم تا زیرساختهای لازم برای کشف و پرورش نسل جدید قهرمانان از دل مساجد و محلات فراهم شود.
نشست با توافق بر تشکیل کارگروههای تخصصی برای تدوین برنامه عملیاتی کمیته «ورزش و اوقات فراغت» به پایان رسید تا فعالیتهای ورزشی با استفاده از ظرفیت عظیم مردمی، بهطور سازمانیافته در سراسر استان توسعه یابد.