پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر جهاد کشاورزی در جیرفت خبر از خودکفایی ۹۸ درصدی کشور در بذر پایه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در سفر به جیرفت گفت:تا خرداد سال آینده چهار رقم بذر هیبرید فلفل معرفی خواهد شد و ظرف یک سال آینده نیز چهار رقم بذر هیبرید خیار به مرحله معرفی میرسد.
آقای گلمحمدی با بیان اینکه کشور در تولید بذر پایه به حدود ۹۸ درصد خودکفایی رسیده است، گفت: در حوزه بذر هیبرید نیز هدفگذاری برنامه هفتم توسعه دستیابی به ۵۰ درصد خودکفایی است که تاکنون حدود ۱۰ درصد آن محقق شده است.
وی افزود: هماکنون یکهزار و ۲۵۰ نفر از اعضای هیات علمی سازمان بهعنوان محقق معین در استانها در کنار کشاورزان حضور دارند و برنامه ایجاد بیش از ۵۰ هزار مزرعه الگویی با مشارکت کشاورزان پیشرو در دستور کار است.
گلمحمدی با اشاره به اجرای طرح کلان «حضور هیبرید» در حوزه بذر گفت: این ارقام علاوه بر قیمت مناسبتر، در ارزیابیهای اولیه از نظر کیفیت و عملکرد شرایط بهتری نشان دادهاند و هدف سازمان، نفوذ این بذرها در عرصه تولید و حرکت سریع به سمت تجاریسازی است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یکی از چالشهای مهم جنوب کرمان را آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما عنوان و بیان کرد: با اجرای طرح کلان تحقیقاتی و بهکارگیری دستورالعملهای علمی در باغات الگویی، میزان آلودگی از ۱۰۰ درصد به صفر درصد کاهش یافته است.