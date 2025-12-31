شبکه‌های دو، یک و آموزش، در آستانه میلاد حضرت علی (ع)، روز پدر و سالگرد سردار دلها، ویژه برنامه‌های مختلفی را پخش می‌کنند.

ویژه برنامه‌های شبکه‌های دو، یک و آموزش در مناسبت‌های پیش رو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه‌های دو، یک و آموزش، ­­با تدارک ویژه‌برنامه‌هایی متنوع، روایتی زنده، الهام‌بخش و چند لایه از مکتب مقاومت را پیش‌روی مخاطبان قرار می‌دهند.

مجموعه فیلم‌های کوتاه داستانی «مدار» با ۱۰ روایت برگرفته از خاطرات یاران شهید حاج قاسم، چهره‌ای نزدیک و ملموس از مکتب سلیمانی را به تصویر می‌کشد، ­قصه‌هایی کوتاه از رفاقت، ایمان، مسئولیت و بصیرت که هر روز ساعت ۱۷:۴۰ از شبکه دو پخش می‌شود.

در ادامه این نگاه نسل‌محور، برنامه «کوه‌پایه» نیز با ساختاری متفاوت و بدون مجری، بستری برای گفت‌وگوی بی‌واسطه نوجوانان با چهره‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است، ­گفت‌وگویی که در آن، حاج قاسم نه به‌عنوان اسطوره‌ای دور، بلکه الگویی قابل فهم و زیست‌پذیر بازشناسی می‌شود. «کوه‌پایه» شنبه تا سه‌شنبه هر هفته ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه دو پخش می‌شود.

برنامه «نوسان» نیز در همراهی با این مناسبت، با پخش مستندی ویژه به سالروز شهادت سردار دل‌ها می‌پردازد. این برنامه که شنبه تا چهارشنبه پس از خبر ۲۰:۳۰، از شبکه دو پخش می‌شود، در روز ۱۳ دی‌ماه با تمرکز بر ابعاد شخصیتی و مکتب مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، همراهی ویژه‌ای با این رویداد ملی خواهد داشت.

در کنار این برنامه‌ها، مستند‌های متعددی نیز به مناسبت سالروز شهادت سردار دل‌ها پخش می‌شود، ­مستند «عظمت پنهان»، ­پنجشنبه ۱۱ دی‌­ساعت ۱۴، مستند «آن روز»، ­­جمعه ۱۲ دی حوالی ساعت ۷:۱۵ و مستند «آورتین»، ­جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۴:۱۵ پخش خواهد شد.

برنامه‌های «صبحانه ایرانی»، «عصر خانواده»، «نَقل و نُقل»، «از مامان بگو» و «پاورقی» نیز در این ایام با رویکردی متناسب با این مناسبت ملی و فرهنگی، به مرور ابعاد مختلف مکتب مقاومت و شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی خواهند پرداخت.

شبکه دو­ با این ترکیب متنوع از روایت، تصویر و گفت‌و‌گو، تلاش دارد مکتب حاج قاسم سلیمانی را نه‌فقط به‌عنوان یک خاطره تاریخی، بلکه به‌مثابه مسیری زنده و الهام‌بخش برای امروز و فردای جامعه روایت کند.

شبکه یک هم­ همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز پدر، مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های متنوع، فرهنگی و شاد را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.

برنامه «سایه‌سار» روز شنبه به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح به‌صورت زنده ­پخش می‌شود.

­این برنامه با برقراری ارتباط تصویری زنده از ۳۲ نقطه کشور، پویش «به نیت حاج قاسم» و آیین درختکاری همزمان در نقاط مختلف ایران را به تصویر می‌کشد. برنامه «سایه‌سار» به تهیه‌کنندگی سید حمیدرضا رضایی با رویکردی فرهنگی و مناسبتی، جلوه‌هایی از این اقدام نمادین را در قاب رسانه ملی نمایش می‌دهد.

برنامه «سیمای خانواده» نیز در روز میلاد امیرالمؤمنین (ع) با حضور عروس و دامادها، اجرای خوانندگان مختلف و بخش‌های شاد و خانوادگی، حال‌وهوایی عیدانه و مناسبتی را برای مخاطبان شبکه یک فراهم می‌کند.

همچنین برنامه «امشب»، ­­به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، ­ جمعه ۱۲ دی در دو بخش پخش­ می‌شود. این برنامه در بخش اول از ساعت ۲۰ تا ۲۱ و در بخش دوم از ساعت ۲۳ تا ۱:۳۰ بامداد پخش می‌شود.

این ویژه‌برنامه میزبان مهمانان متنوعی از جمله شعرا، ورزشکاران، فیلم‌سازان، هنرمندان و همچنین خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه خواهد بود. اجرای نعت‌خوانی در مدح حضرت امیرالمؤمنین (ع)، حضور گروه‌های سرود، شعرخوانی و مولودی‌خوانی از بخش‌های اصلی این برنامه است.

بخش‌هایی با محوریت رابطه پدر و فرزندی، فضای صمیمی­ وخانوادگی، روایت سختی‌ها و مسئولیت‌های پدران سرزمین‌مان نیز در این برنامه گنجانده شده است.

علاوه بر این، برنامه «صبح بخیر ایران» نیز همزمان با میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر از ۶ تا ۹ صبح با حضور مهمانان مختلف و در فضایی شاد، صمیمی و عیدانه پخش می‌شود.­

همزمان با فرارسیدن ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز پدر، شبکه آموزش هم ­با تدارک مجموعه‌ای متنوع از مستندها، مسابقات، نماهنگ‌ها و ویژه‌برنامه‌های ترکیبی، این مناسبت فرخنده را گرامی می‌دارد.

در این ایام، مستند‌های «کمی آن‌طرف‌تر» و «خانه مادری» و همچنین مسابقه «نسل استوار» به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی­پخش می‌شود. همچنین نماهنگ‌های ویژه ولادت حضرت علی (ع) با عناوینی، چون «خانه پدری»، «جانم علی»، «پناه»، «حب علی»، «بابا حیدر»، «طبیب» و «عشق بین‌المللی» در جدول پخش این شبکه قرار گرفته‌اند.

ویژه‌برنامه «مثبت آموزش» نیز شنبه ­۱۳ دی با حضور میهمانان ویژه، اجرای سرود‌های متناسب و بخش‌هایی در گرامیداشت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، پخش می‌شود.

این ویژه‌برنامه‌ها با رویکردی آموزشی، فرهنگی و هویتی، تلاش دارد مفاهیم پدرانگی، ولایت و سبک زندگی علوی را برای مخاطبان، به‌ویژه خانواده‌ها و نسل جوان، بازنمایی کند.

