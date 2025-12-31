در راستای تقویت تعاملات مدیریت شهری با نهاد‌های نظامی و نظارت بر پیشرفت کلان پروژه‌های شهری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران به همراه مدیران شهری ضمن دیدار با فرماندهی پایگاه هوایی شهید لشگری مهرآباد ، از ابرپروژه میدان فتح نیز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،محسن دودانگه سرپرست شهرداری منطقه ۹ نیز در دیدار هم اندیشی با فرماندهی پایگاه یکم شکاری بر لزوم همکاری و تعامل سازنده میان مجموعه مدیریت شهری و نظامی در حوزه‌های خدمات شهری، توسعه فضای سبز، نظافت و زیباسازی تأکید و این تعاملات را در راستای بهبود کیفیت محیطی در محدوده پایگاه مذکور و مناطق مجاور عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از اَبَرپروژه میدان فتح که یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی شهر تهران در منطقه ۹ به شمار می‌رود، افزود: این پروژه عظیم از میدان جی تا محور بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه جاویدالاثر متوسلیان امتداد دارد و فاز‌های چهارم و پنجم آن به زودی افتتاح خواهد شد.

وی افزود: با بهره‌برداری از این فازها، گره ترافیکی بزرگراه آیت‌الله سعیدی مرتفع شده، تردد مستقیم از این محور به سمت غرب تهران امکان‌پذیر و تأثیر چشمگیری در کاهش ترافیک و روان‌سازی تردد در این قسمت از پایتخت خواهد داشت.

دودانگه در حاشیه این اَبَرپروژه خبر داد: توسعه پنج هکتار فضای سبز پیش‌بینی شده که با پیگیری‌های مستمر از معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، عملیات اجرایی آن در جریان است و ان‌شاءالله همزمان با فاز‌های اصلی پروژه افتتاح می‌شود.

سرپرست شهرداری منطقه ۹ تاکید کرد: این بازدید‌ها نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های زیرساختی و زیست‌محیطی برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان است.

در این بازدید داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، پیشرفت امور مرتبط با خدمات شهری، زیباسازی و فضای سبز و سایر اقدامات خدمات شهری در پروژه میدان فتح را مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم برای تسریع و ارتقاء کیفیت خدمات شهری را در این محدوده صادر کرد.