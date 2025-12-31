امروز به مناسبت ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر ۵۲ زندانی جرائم غیر عمد در استان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ایلالی دادستان مرکز خراسان شمالی در این مراسم گفت؛ مبلغ کل بدهی این زندانیان، ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی افزود: مبلغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان هم توسط خیرین برای آزادی زندانیان به ستاد دیه پرداخت شده است.

ایلالی گفت: بیشتر این زندانیان با کمک خیرین و نیکوکاران آزاد که یکی از آن‌ها از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بجنورد بوده است.

وی افزود: شکات از ۳۱ میلیارد تومان خود گذشت کردند و این افراد آزاد شدند.

ایلالی گفت: افرادی که به هر دلیلی گرفتار زندان شدند، می‌طلبد که مردم و خیرین به این افراد به ویژه جرائم غیر عمد کمک کنند.

همچنین ایلالی در این مراسم و در جمع زندانیان گفت: به مناسبت ولادت افرادی که واجد شرایط مرخصی هستند اجازه ۱۲ روز مرخصی برای آن‌ها صادر شد.