به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،جواد محمدی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه ذوب آهن انتخاب و جایگزین علیرضا احسانی شد. جواد محمدی که پیش از این مدیریت باشگاه ذوب آهن را بر عهده داشت عضویت در هیئت مدیره و سابقه مدیرکلی اداره ورزش و جوانان استان اصفهان و سال‌ها تجربه در زمینه تدریس و مدیریت ورزشی را در کارنامه خود دارد.

در جلسه‌ای که به همین منظور برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات علیرضا احسانی مدیرعامل اسبق و قهرمان دوومیدانی کشور ایشان به عنوان ریاست هیئت مدیره باشگاه منصوب شد. همچنین با توجه به اتمام دوره دو ساله هیئت مدیره باشگاه، آقایان عباس دارابی و حجت کرمی نیز مجددا به عضویت هیئت مدیره باشگاه منصوب شد.