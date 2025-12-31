متقاضیان خرید محصولات سایپا و پارس خودرو از روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه تا زمان تکمیل ظرفیت می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ شرایط پیش‌فروش محصولات سایپا و پارس‌خودرو به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)، ویژه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و همچنین طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده اعلام شد.

در این مرحله از عرضه، خودرو‌های اطلس S، ساینا S، کوئیک S، کوئیک R تیپ S و سهند S با موعد تحویل شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت پیش‌فروش عرضه می‌شوند.

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه تا زمان تکمیل ظرفیت، با مراجعه به سایت فروش اینترنتی سایپا نسبت به ثبت‌نام در قرعه‌کشی این خودرو‌ها اقدام کنند.