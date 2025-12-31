به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس هماهنگی با روسای دانشگاه‌های استان و بر مبنای مجوز صادره از وزارت علوم، همه کلاس‌های درس دانشجویان دانشگاه‌های آذربایجان شرقی هفته آینده، غیرحضوری شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز با اعلام این خبر گفت: در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و به منظور رفاه حال دانشجویان عزیز در سراسر استان آذربایجان شرقی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، کلاس‌های هفته پایانی نیمسال جاری را به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌کنند.

طاهری خسروشاهی افزود: بر اساس این اطلاعیه کلاس‌های هفته آخر دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی از روز ۱۴ دی‌ماه می‌تواند به شکل غیرحضوری برگزار شود. از جمله کلیه کلاس‌های دانشگاه تبریز در این تاریخ، به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز گفت: البته امتحانات پایان نیمسال به‌صورت حضوری و مطابق با برنامه زمان‌بندی اعلام شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار خواهد شد.

وی افزود: کلاس‌های هفته آینده دانشگاه تبریز از طریق سامانه آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه به نشانی: https://lms.tabrizu.ac.ir در ساعات مقرر برنامه هفتگی برگزار خواهد شد و لازم است دانشجویان محترم توجه داشته باشند که نحوه ورود به سامانه مجازی دانشگاه در صفحه اول این سامانه نوشته شده و روابط عمومی دانشگاه تبریز آماده پاسخگویی به همه سوالات دانشجویان عزیز است.

سخنگوی دانشگاه تبریز ادامه داد: استادان دانشگاه تبریز می‌توانند برای برگزاری کلاس‌های آموزشی از طریق همین سامانه آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه اقدام کنند.

خسروشاهی گفت: راهنما‌ها و لینک نرم افزار‌های مورد نیاز در صفحه ورود به سامانه موجود است و همکاران محترم می‌توانند در صورت وجود مشکل در لیست کلاس‌ها، کد استادی خود را از طریق پیام کوتاه یا واتساپ به شماره رییس مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه ارسال نمایند؛ البته شماره داخلی۴ - ۲۴۳۱ دانشگاه تبریز همچنان پاسخ گوی تماس‌های همکاران خواهد بود.