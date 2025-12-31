استاندار البرز گفت: برگزاری مانور‌های تمرینی، آموزشی و عملیاتی وزارت نیرو، نقش مهمی در افزایش آمادگی دستگاه‌های خدماتی برای مواجهه با حوادث طبیعی و انسان‌ساز دارد و این تمرین‌ها موجب ارتقای هماهنگی، سرعت عمل و تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مجتبی عبداللهی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ در حاشیه برگزاری مانور تمرینی، آموزشی و عملیاتی وزارت نیرو که با محوریت منطقه مرکزی شمال کشور و به میزبانی استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: در این مانور، شش حوزه خدماتی از جمله آب، فاضلاب، برق و سایر بخش‌های وابسته به وزارت نیرو حضور دارند و سناریو‌های از پیش طراحی‌شده‌ای برای آمادگی هرچه بیشتر در شرایط بحرانی اجرا می‌شود.

او با اشاره به حادثه‌خیز بودن کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جغرافیایی با مخاطرات طبیعی متعددی مانند زلزله و سیل مواجه است و در کنار آن، باید آمادگی لازم برای مقابله با حوادث انسان‌ساز نیز به‌صورت مستمر تقویت شود؛ از این‌رو، اجرای مانور‌های واقع‌گرایانه و نزدیک به شرایط واقعی، یک ضرورت انکارناپذیر است.

استاندار البرز با بیان اینکه دستگاه‌های خدماتی کشور تجربیات ارزشمندی در مدیریت بحران‌های طبیعی دارند، گفت: این مانور با حضور هفت استان و با هدف انتقال تجربیات، هم‌افزایی و تمرین عملیات مشترک برگزار شده و استان البرز افتخار میزبانی این برنامه مهم ملی را بر عهده دارد.

عبداللهی با قدردانی از تلاش نیرو‌های عملیاتی وزارت نیرو تصریح کرد: روحیه جهادی، ایثار و ازخودگذشتگی نیرو‌های خدماتی به‌ویژه در شرایط بحرانی، سرمایه بزرگی برای کشور است؛ همان‌گونه که در حوادث اخیر و به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه، شاهد حضور به‌موقع و جانفشانی این نیرو‌ها در استان البرز و سایر استان‌ها بودیم.

او در پایان با قدردانی از پشتیبانی استان‌های معین، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مانور‌ها و برنامه‌ریزی منسجم، سطح آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان روزبه‌روز افزایش یابد تا در زمان بروز حوادث، خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه و با بالاترین کیفیت انجام شود.