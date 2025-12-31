به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی قیصری گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکی سرقتی در سطح حوزه استحفاظی، شناسایی و توقیف خودروی مورد نظر در دستور کار ماموران کلانتری ۱۵ بصورت ویژه قرار گرفت.

وی افزود: با اقدام عملیاتی از سوی ماموران خودروی مورد نظر پس از تحقیب و گریز متوقف و راننده آن که با مشاهده ماموران پلیس اقدام به فرار کرده بود، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری با بیان اینکه متهم از مرجع قضایی حکم جلب کلاهبرداری داشت، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ قیصری در پایان از رانندگان وسایل نقلیه خواست: ضمن رعایت هشدار‌های انتظامی از پارک خودرو در مکان‌های تاریک و کوچه‌های خلوت تا جای ممکن خودداری کنند.