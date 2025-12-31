پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی ساری از دستگیری سارق و کشف خودروی سرقتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی قیصری گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکی سرقتی در سطح حوزه استحفاظی، شناسایی و توقیف خودروی مورد نظر در دستور کار ماموران کلانتری ۱۵ بصورت ویژه قرار گرفت.
وی افزود: با اقدام عملیاتی از سوی ماموران خودروی مورد نظر پس از تحقیب و گریز متوقف و راننده آن که با مشاهده ماموران پلیس اقدام به فرار کرده بود، دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری با بیان اینکه متهم از مرجع قضایی حکم جلب کلاهبرداری داشت، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
سرهنگ قیصری در پایان از رانندگان وسایل نقلیه خواست: ضمن رعایت هشدارهای انتظامی از پارک خودرو در مکانهای تاریک و کوچههای خلوت تا جای ممکن خودداری کنند.