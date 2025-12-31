اتصال هوایی شمال و جنوب کشور با انجام پرواز بوشهر _ رشت
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر از انجام نخستین پرواز در مسیر رشت – بوشهر و بالعکس از سوی شرکت هواپیمایی رایمون خبر داد و گفت: اولین پرواز با هدف توسعه شبکه پروازی فرودگاه شهدای بوشهر با موفقیت انجام شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عباس اسماعیلی افزود: پرواز بوشهر – رشت با هواپیمای جت امبرائر ۱۴۵ از هشتم دی ماه ۱۴۰۴ به صورت هفتگی در برنامه پروازی قرار گرفته و گامی موثر در اتصال هوایی شمال، جنوب و مرکز کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به اهمیت این مسیر، اضافه کرد: راه اندازی این پرواز ضمن پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی، در تقویت ارتباطات اقتصادی، رونق گردشگری و کاهش زمان سفر میان استانهای شمالی و جنوبی کشور نقش مهمی دارد.
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر بیان کرد: شرکت هواپیمایی رایمون به صورت مجزا پرواز تهران – بوشهر و بالعکس را نیز به برنامه پروازی خود اضافه کرده است.
وی اظهار کرد: تداوم و افزایش این پروازها بسته به استقبال مسافران بوده و اداره کل فرودگاههای استان بوشهر آمادگی دارد با همکاری شرکت هواپیمایی و دستگاههای مرتبط، زمینه توسعه پایدار مسیرهای هوایی را فراهم کند.