دبیر ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، ماموریت اصلی ستاد را هماهنگی میان دستگاهی برای حل معضلات شرکت‌های خلاق ذکر کرد و گفت: در حوزه مشکلات مالی، تلاش می‌کنیم با ایجاد تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت و مدت‌دار، کمک‌حال شرکت‌های خلاق و فرهنگی باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مهدی شریفی در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه دستاورد‌های شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان با محور هوش مصنوعی، با ابراز خرسندی از ظرفیت بالای شرکت‌های مستقر در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی گفت: پیش از این جلسات و تعاملاتی با مدیران این پارک داشتم. با وجود رفت‌وآمد‌ها و جلسات متعدد، نمی‌دانستم شرکت‌ها و حتی ابرشرکت‌هایی در این مجموعه فعالیت می‌کنند که ارزش افزوده بالایی برای جامعه ایجاد کرده‌اند.

وی با تاکید بر رویکرد حمایتی معاونت علمی در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق افزود: تمرکز این ستاد بر حوزه‌هایی مانند بازی و اسباب‌بازی، انیمیشن و نوشت‌افزار است و این نمایشگاه به من نشان داد که بچه‌های به‌ اصطلاح مظلوم صنایع فرهنگی همچنان در حال انجام کار‌های بزرگ هستند.

شریفی با بیان اینکه برخی شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه حتی از وجود ستاد فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در مجموعه معاونت علمی، بی‌خبر بودند، راه ارتباط شرکت‌ها با این ستاد را ساده دانست و افزود: از طریق مکاتبه، هماهنگی و حضور در جلسات، می‌توانیم بیش از پیش با توانمندی‌ها این شرکت‌ها آشنا شویم تا یک تعامل دوطرفه برای حل مسئله شکل بگیرد.

دبیر ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی در ادامه ماموریت اصلی ستاد را هماهنگی بین دستگاهی برای حل معضلات شرکت‌های خلاق عنوان کرد و گفت: برخی مشکلات را هنوز به‌طور کامل نمی‌شناسم و باید این مسائل را از زبان این شرکت‌ها بشنوم تا از زاویه‌ای دیگر برای حل آنها اقدام کنم. همچنین در حوزه مشکلات مالی، تلاش می‌کنیم با ایجاد تسهیلات و وام‌های کوتاه‌مدت و مدت‌دار، کمک‌حال شرکت‌های خلاق و فرهنگی باشیم.

وی درباره اینکه آیا این شرکت‌ها نیز مشمول قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌شوند، گفت: این قانون نیز شامل حال شرکت‌های صنایع فرهنگی می‌شود. یکی از اولویت‌های ما، حرکت دادن برخی از این شرکت‌ها به سمت دانش‌بنیان شدن، چه در قالب نوع یک و همچنین نوع سه است.