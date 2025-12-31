پخش زنده
استاد حوزه علمیه قم با تبیین جایگاه علمی، معرفتی و تمدنی نهجالبلاغه، این کتاب شریف را پس از قرآن کریم مهمترین منبع شناخت توحید، عدالت، انسانسازی و مدیریت جامعه اسلامی معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیتالله احمد عابدی در ادامه برنامههای نخستین همایش تخصصی نهجالبلاغه استان خوزستان با تبریک ایام ولادت باسعادت حضرت امام محمدتقی (ع) و با اشاره به عظمت شخصیت امیرالمؤمنین علی (ع)، با تبیین جایگاه علمی، معرفتی و تمدنی نهجالبلاغه، این کتاب شریف را پس از قرآن کریم مهمترین منبع شناخت توحید، عدالت، انسانسازی و مدیریت جامعه اسلامی معرفی کرد و اظهار داشت: نهجالبلاغه کتابی نیست که صرفاً برای شیعیان یا مسلمانان نوشته شده باشد، بلکه کتابی جهانی است که اندیشمندان، متفکران و حتی پیروان ادیان دیگر نیز از آن بهره بردهاند.
وی با اشاره به چگونگی تدوین نهجالبلاغه گفت: سید رضی، از علمای بزرگ قرن چهارم هجری، در ابتدا قصد داشت مجموعهای دوازدهجلدی درباره ائمه اطهار (ع) بنویسد، اما هنگامی که به گردآوری سخنان امیرالمؤمنین (ع) پرداخت، چنان شیفته فصاحت، عمق و عظمت کلام آن حضرت شد که از ادامه آن طرح منصرف گردید و تمام توان خود را صرف تدوین نهجالبلاغه کرد.
آیتالله عابدی افزود: نهجالبلاغه شامل بخشی از خطبهها، نامهها و حکمتهای امیرالمؤمنین (ع) است و تنها حدود یکسوم از سخنان آن حضرت را در بر میگیرد، با این حال، همین مقدار نیز دریایی بیکران از معارف الهی، توحیدی و انسانی را در خود جای داده است.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه نهجالبلاغه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مهجور و حتی ممنوع بود، تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا، نهجالبلاغه در متن جامعه، حوزههای علمیه، دانشگاهها و حتی همایشهای تخصصی مورد توجه قرار گرفته است و این خود نعمتی بزرگ است.
وی نهجالبلاغه را مهمترین کتاب در حوزه خداشناسی دانست و گفت: اگر سخنان امیرالمؤمنین (ع) نبود، بسیاری از مفاهیم عمیق توحیدی برای بشر قابل فهم نبود؛ نهجالبلاغه به انسان میآموزد که خداوند نه جسم است و نه در مکان خاصی محدود میشود، بلکه «با همه چیز هست، اما نه بهگونهای مادی».
آیتالله عابدی با اشاره به جایگاه نهجالبلاغه در حوزه عدالت و حکمرانی افزود: نامههای امیرالمؤمنین (ع)، بهویژه نامه معروف به مالک اشتر، بهعنوان یکی از کاملترین اسناد حکمرانی عادلانه شناخته شده و حتی از سوی نهادهای بینالمللی بهعنوان متنی الهامبخش در مدیریت و سیاست معرفی شده است.
این استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: نهجالبلاغه کتاب اخلاق، جوانمردی، عدالتخواهی و مسئولیتپذیری است و هر کسی که در جایگاه مدیریت، قضاوت یا خدمت به مردم قرار دارد، باید با این کتاب مأنوس باشد.
آیتالله عابدی در پایان، با قدردانی از برگزارکنندگان همایش، بر ضرورت انس دائمی کارکنان انتظامی و خانوادههای آنان با نهجالبلاغه تأکید کرد و گفت: جامعهای که با کلام امیرالمؤمنین (ع) زندگی کند، به عدالت، کرامت انسانی و تعالی واقعی دست خواهد یافت.