به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) رباط، سنگ در آیین توزیع این اقلام گفت: ارزش مجموع این تعداد لوازم خانگی بیش از ۳۲۸ میلیون تومان است که در قالب ۲۱ قلم کالای اساسی شامل ۹ دستگاه یخچال، یک دستگاه تلویزیون و ۱۱ عدد بخاری به مددجویان این نهاد مردمی در میان افراد نیازمند دو بخش رخ و کدکن اهدا شد.

رضا محمد زاده افزود: این اقدام با هدف تأمین بخشی از لوازم ضروری مورد نیاز مددجویان و با هدف بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت این نهاد مردمی صورت گرفته است.