سه طرح گردشگری و صنعتی با دستور برخط رئیس جمهور در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بخش نخست مجتمع گردشگری الماس چغاخور با ۱۵۰ تخت در حاشیه تالاب بین‌المللی در دامنه کوه کلار در ۴۸ هزار متر مربع با زیربنای ۱۲هزار و ۵۵۰ متر برای حفظ فرهنگ بختیاری ساخته شده است.

این مجتمع در ۷ طبقه و ۳۳ سوئیت با ۳ سالن پذیرایی به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این مجتمع زمینه اشتغال ۶۰ نفر به طور مستقیم فراهم شده است.

همچنین ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی اس ان جی شرکت ورق خودرو با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

در این طرح ۵۴۰ تن گاز مایع با هزینه ۲ میلیون یورو در مساحت ۶هزار و۴۰۰ متر مکعب بهره‌برداری شد.

با حضور بر خط رئیس جمهور همچنین خط اسید شویی تولید فولاد ورق خودرو شهرکرد هم افتتاح شد.

ظرفیت این خط ۵۰۰هزار تن در سال است که می‌تواند ۲۰ درصد ظرفیت خط اسیدشویی کشور را افزایش دهد.

این طرح با مساحت ۶هزار و ۸۰۰ متر مربع و ۷۰۰ میلیون دلار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره برداری رسید.

این ششمین خط اسید شویی است که در کشور به بهر برداری رسید.