مستند تلویزیونی آرنا با موضوع نقش انرژی هستهای در درمان بیماریهای صعب العلاج در شبکه اشراق تولید شد.
مستند «آرنا» روایت زندگی ناهید، مادری مبتلا به سرطان تیروئید است که در کنار رنج بیماری، بار مسئولیت فرزندانش را نیز بر دوش دارد.
او با جراحی و یددرمانی (پزشکی هستهای)، در فضایی آمیخته با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کمبود رادیو دارو و یاد شهدای هستهای، مسیر درمان را طی میکند.
تصاویر ترک سفال، رادیو دارو و حضور خانواده، نمادهایی از امید، مقاومت و پیوند علم و ایثار هستند.
در پایان این مستند، ناهید تجربهاش را با دیگران به اشتراک میگذارد و پسرش با الهام از شهید شهریاری، آرزوی دانشمند هستهای شدن را بیان میکند.