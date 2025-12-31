به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس گفت: از ۵۵۰ قصه گو که در مرحله کتابخانه‌ای جشنواره قصه گویی فارس شرکت کردند، ۷۳ نفر به مرحله استانی رسیدند.

کلاسیک، منظوم و مدرن از بخش‌های جشنواره قصه گویی است که توسط قصه گو‌های سنین مختلف اجرا می‌شود.

علی خواجه نژادیان با بیان این که بیست و هفتمین مرحله از جشنواره به مدت ۲ روز برگزار می‌شود، افزود: داوران بر اساس شاخصه هایی، چون خلاقیت، نوآوری، جذب مخاطب، زبان بدن و نحوه اجرا، قصه گو‌های برتر را انتخاب می‌کنند.

وی ادامه داد: قصه گو‌های برتر به مرحله کشوری مسابقات راه می‌یابند.

آموزش و تربیت در کنار سرگرمی از اهداف قصه گویی است.