شبکه تهران به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ویژه برنامههایی را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه تهران به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر، با هدف ترویج معنویت، شادی و پاسداشت ارزشهای خانوادگی، برنامههای متنوعی را پخش میکند.
برنامه «در شهر»، به پوشش مراسم و جشنهای میلاد حضرت علی (ع) و همچنین مراسم اعتکاف در دانشگاهها و مساجد استان تهران اختصاص خواهد یافت.
برنامه «تهران ۲۰»، نیز ضمن گرامیداشت این مناسبت، درباره تمهیدات و برنامههای مراسم اعتکاف گفتوگو کرده و خانوادهها و نسل جوان را به حضور در این مراسم معنوی تشویق میکند.
همچنین برنامه «به خانه برمیگردیم»، با حضور مجریان، پخش نماهنگ و دعوت از خواننده و کارشناس دینی همراه خواهد بود. «بچهها بیایید تماشا»، نیز با نمایش انیمیشنها و کلیپهای شاد، فضایی مفرح برای کودکان ایجاد میکند. «طهرانشاط»، هم با اجرای یک جنگ شاد و بانشاط، میزبان مهمانان فرهنگی و هنری بوده و با موسیقیهای متنوع به استقبال این مناسبت میرود.
گروه معارف نیز برنامه «تا نیایش» را در دو قسمت با حضور مجری و کارشناس و پخش بخش های مرتبط، و برنامه «قرار» را در قالب یک ویژهبرنامه به مناسبت میلاد و ایامالبیض پخش می کند.
همچنین پخش فیلم سینمایی «پرویز خان» با موضوع جایگاه پدری، نمایش سکانسهای منتخب طنز در «کمدین» و اجرای طنز «تئاتر در صحنه» با هنرمندی قدرتالله ایزدی، از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای این مناسبت است.
شبکه تهران همچنین به مناسبت فرارسیدن ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، با هدف تبیین ابعاد شخصیتی، خدمات جهادی و تأثیر این شهید والامقام در تقویت جبهه مقاومت و امنیت کشور، مجموعهای از برنامهها را در گروههای مختلف تولید و پخش خواهد کرد.
گروه تهران و شهروندی در برنامه «تهران ۲۰»، با اجرای پلاتو و بخش های ویژه، به بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت شهید سلیمانی، خدمات ایشان در جبهه مقاومت و نیز جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد پرداخت.
برنامه «در شهر»، نیز با پوشش گزارشهای تصویری، مراسم سالگرد این شهید بزرگوار را مستندسازی میکند.
در گروه اجتماعی، برنامه «سلام تهران» از تاریخ ۹ تا ۱۵ دی، میزبان کارشناسان سیاسی و تحلیلگران برای بررسی ابعاد مختلف شهادت سردار سلیمانی خواهد بود. همچنین برنامه «تهران ایران جهان» نیز با همین موضوع پخش خواهد شد.
گروه معارف در برنامه «قرار»، با دعوت از کارشناس مذهبی و پخش بخش های مرتبط، به تبیین مفاهیم ایثار و شهادت از منظر شهید سلیمانی میپردازد.
گروه کودک و خانواده نیز در برنامههای «به خانه برمیگردیم» و «بچهها بیایید تماشا» با ارائه محتوای مناسب، معرفی این شهید را در دستور کار قرار داده است.
همچنین مستند «وعده دیدار» که به دیدار شهید سلیمانی از خانواده شهدای مدافع حرم میپردازد، در ۱۳ قسمت پخش خواهد شد. علاوه بر این، ۲۰ کلیپ و نماهنگ ویژه نیز در گرامیداشت شهید سلیمانی تولید و پخش میشود.