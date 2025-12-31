به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با هدف تسهیل در تردد ساکنان و گردشگران برای حضور در جشن میلاد حضرت علی (ع) ناوگان مینی بوس رانی از مسیرهای مساجد امام حسن مجتبی(ع)، خاتم الانبیاء، امام صادق (ع)، امام سجاد (ع) ، امام کاظم (ع) و پایگاه‌های مقاومت بسیج کیش به مقصد مجموعه فرهنگی تفریحی آوای خلیج فارس در روز جشن میلاد حضرت علی (ع) حرکت می کنند.

ساکنان و گردشگران می توانند فردا پنجشنبه ۱۱ دی از ساعت ۱۸ و سی دقیقه برای حرکت به سمت محل برگزاری جشن میلاد حضرت علی (ع) از ناوگان مینی بوس رانی بهره مند شوند.

شرکت کنندگان در جشن میلاد حضرت علی (ع) در پایان مراسم می توانند با مینی بوس های هر مسیر به مبادی حرکت بازگردند.