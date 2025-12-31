استان البرز با دارا بودن حدود ۵ درصد از واحد‌های صنعتی کشور، رتبه پنجم صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و اشتغال در این استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیر کل صمت استان البرز در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال استان البرز، روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، گفت:این نشست، فرصتی برای بررسی میدانی چالش‌ها، هم‌افزایی دستگاه‌ها و ترسیم مسیر‌های عملیاتی در راستای حمایت از تولید و اشتغال استان بود.

محمد انصاری با اشاره به جایگاه ویژه استان البرز در نقشه صنعتی کشور اظهار کرد:استان البرز با دارا بودن حدود ۵ درصد از واحد‌های صنعتی کشور، رتبه پنجم صنعتی ایران را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و اشتغال در این استان است

مدیرکل صمت البرز با اشاره به چالش ناترازی انرژی گفت: با وجود فشار‌های ناشی از محدودیت‌های انرژی، تلاش شد از طریق تأمین و توزیع سوخت جایگزین، تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی حفظ و میزان خسارت‌ها به حداقل برسد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، امیدواریم با استفاده از سوخت جایگزین و ژنراتورها، عبور از این مقطع با سهولت بیشتری همراه باشد.

مدیرکل صمت البرز با ارائه گزارشی از وضعیت اشتغال استان گفت: در سال ۱۴۰۴، تعهد اشتغال اداره‌کل صمت استان حدود ۱۸ هزار نفر بوده که تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر آن در سامانه ملی رصد ثبت شده و معادل حدود ۶۰ درصد تعهدات است.

وی افزود: با تداوم پایش میدانی واحد‌های تولیدی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند تحقق اشتغال استان در ماه‌های آینده با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.