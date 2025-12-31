فرمانده انتظامی آبیک گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی فردی که اقدام به اسید پاشی کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ چنگیز ایدون اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره اسید پاشی در یکی از خیابان‌های آبیک، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی قضایی ماموران در محل حاضر که مشخص شد خانمی به همراه پدرش توسط راننده یک دستگاه خودرو سواری مورد پاشیدن مایعی مشکوک به اسید قرار گرفته و دچار سوختگی شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک با اشاره به اینکه شاکیان برای سیر مراحل درمان روانه بیمارستان شد، گفت: کارآگاهان موفق شدند عامل اسید پاشی که همسر سابق خانمی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته است را در شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه در شهر تهران دستگیر کنند.

سرهنگ ایدون با شاره به اینکه متهم در تحقیقات فنی پلیس انگیزه خود را اختلافات شخصی با همسر سابق خود عنوان کرد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.