جوانان با آگاهی، در برابر توطئههای دشمنان هوشیار باشند
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه جوانان سرمایههای اصلی نظام اسلامی هستند، گفت: جوانان با آگاهی، در برابر توطئههای دشمنان هوشیار باشند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار حمید خرمدلدر آیین هجدهمین جشنواره حضرت علیاکبر (ع) استان بوشهر و جوان سرباز که با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و سربازان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: حضرت علیاکبر (ع) امروز الگوی کامل جوانان مسلمان است؛ الگویی که شجاعت، بصیرت، ایمان و ولایتمداری را در بالاترین سطح به نمایش گذاشت و مسیر ایشان، ادامه راه شهدا و مکتب حاج قاسم سلیمانی است.
وی با اشاره به جایگاه جوانان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی افزود: جوانان سرمایههای اصلی نظام اسلامی هستند و همانگونه که حضرت علیاکبر (ع) در اوج جوانی در راه حق ایستادگی کرد، امروز نیز جوانان ما باید با تکیه بر ایمان و آگاهی، در برابر توطئهها و هجمههای دشمنان هوشیار باشند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه دشمنی با اسلام همواره وجود داشته است، یادآور شد: دشمنان اسلام در طول تاریخ، با ابزارها و روشهای مختلف از جنگ سخت گرفته تا جنگ نرم و ترکیبی، تلاش کردهاند به این دین الهی ضربه بزنند، اما هر بار با مقاومت ملتهای مؤمن و ایستادگی جوانان انقلابی ناکام ماندهاند.
سردار خرمدل تصریح کرد: اسلام در هیچ دورهای بدون دشمن نبوده است، اما در مقابل، همواره علیاکبرهایی حضور داشتهاند که با ایثار و ازخودگذشتگی، در برابر جبهه باطل ایستاده و اجازه ندادند پرچم حق بر زمین بماند.