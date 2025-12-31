به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین میلاد آخوندی با اشاره به آماده سازی ۵۵ مسجد در دزفول برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف برای خانم‌ها و آقایان، اظهار داشت: ۱۲ هزار پرس غذا با ۵۰ درصد تخفیف برای ۲ هزار معتکف در ۶ وعده در آشپزخانه متمرکز پخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه آمار معتکفین شاید دو برابر ۲ هزار نفر باشد، افزود: تعداد زیادی از مساجد مایل به پخت غذا در محل اعتکاف هستند و آمار دقیق معتکفین پس از اسکان در محل اعتکاف اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین آخوندی می‌گوید: مسجد شهید مسعود توتونچی، بعثت الرسول (ص)، مسجد امام حسن عسکری، مسجد جامع شهر امام، نجفیه، مسجد جامع دزفول، مسجد امام جعفرصادق (قرآنی)، امام هادی (دانش آموزی)، لب خندق، امام باقر (ع) (دانش آموزی)، حضرت مهدی (عج) جنوبی، شهید جودکی، رسول اعظم (ص)، مسلم بن عوسجه، حضرت ابراهیم (ع) (دانش آموزی)، حجت بن الحسن (عج)، صاحب الزمان (عج) صفی آباد، امام حسین (ع) صفی آباد نوجوانان، مسجد جامع میانرود، حضرت مهدی (عج) شمالی، امام رضا (ع) شهرک کلولی، بقیه الله (عج)، حضرت ولیعصر (عج)، امام حسین (ع) کوی طالقانی (دانش آموزی)، ثامن الائمه (ع)، مسجد جامع محمد بن جعفر (عج)، کوثر، اردوگاه رجایی (دانش آموزی)، ولایت مهر شهر (دانش آموزی)، جامع شمس آباد و رسول اکرم (ص) روستای دهنو باقر پذیرای معتکفان مرد است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دزفول ادامه داد: مسجد امام خمینی، امیر المومنین (ع) خیابان نظامی، الغدیر کوی آزادگان، غدیر، امیرالمومنین (ع) زیبا شهر (دانش آموزی)، مسلم بن عوسجه، ثارالله نوجوانان، حجت بن الحسن عج، حضرت رقیه (دانش آموزی)، امام موسی بن جعفر صفی آباد، سیدالشهدا صفی آباد، جامع میانرود، خاتم الانبیا پایگاه چهارم شکاری نوجوان، اباذر (مرشد بکان)، الله اکبر، حضرت مهدی شمالی، جامع شهرک حمزه بخش چغامیش (دانش آموزی)، امام رضا (ع) کوی طالقانی، بقیه الله، امام حسن مجتبی شهر امام، امیرالمومنین شهر امام (دانش آموزی)، ولیعصر عج محمد بن جعفر، ولیعصر پیام نور (دانش آموزی)، آل یاسین (دانش آموزی) نیز برای معتکفان زن، آماده سازی شده‌اند.