امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰- ۱۶:۲۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
خبرهای مرتبط

کتاب «قاسم» سرگذشت یک سرباز واقعی است

روایت های کمتر شنیده شده در کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی»

کتاب «قاسم»یک روایت واقعی است

رونمایی از کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» 

کتاب قاسم پر از منابع دست اول

رونمایی از کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی»

برچسب ها: کتاب قاسم سلیمانی ، شهید قاسم سلیمانی ، انتشار کتاب
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 