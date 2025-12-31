یک واحد تولیدی آهک صنعتی در شهرستان اردکان، به دلیل آلایندگی شدید و عدم رعایت مقررات زیست محیطی، مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این واحد صنعتی واقع در محور عقدا ـ اردکان، با وجود اخطار‌های مکرر اداره حفاظت محیط زیست اردکان، همچنان به انتشار آلودگی‌های شدید هوا و گرد و غبار و گاز‌های آلاینده و عدم رفع آلودگی پرداخته که تهدیدی برای علیه سلامت شهروندان به شمار می آمد.

همچنین چندین مرتبه اخطار داده شده بود، اما اقدام موثری برای رفع آلودگی انجام نداده و بر این اساس با تشکیل پرونده و با دستور رئیس دادگاه عقدا مهر و موم شد و تا زمان رفع کامل آلودگی اجازه فعالیت ندارد.