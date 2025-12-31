پخش زنده
شبکههای امید و قرآن و معارف، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت سردار دلها، میلاد حضرت علی (ع)، روز پدر و ایام اعتکاف، مجموعهای از برنامهها و مستندها، پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، مرکز کودک و نوجوان سیما با تدارک مجموعهای متنوع از برنامههای نمایشی، مستند، پویانمایی و ترکیبی، ویژهبرنامههایی متناسب با مخاطب کودک و نوجوان از شبکه امید پخش می کند.
از جمله این برنامهها، مجموعه نمایشی کوتاه «۱۳ سالگی» است که در قالب داستانی ۱۷ دقیقهای و طی چهار روز پخش میشود و برشی از دوران نوجوانی شهید حاج قاسم سلیمانی در دهه ۴۰ ایران را روایت میکند. همچنین برنامه نمایشی «نگین سلیمانی» به مدت ۱۲ دقیقه، به توسل یک سرباز مدافع حرم به انگشتر حاج قاسم در واپسین لحظات عملیات میپردازد و «نیمهشب بغداد» نیز در قالب نمایشی ۱۵ دقیقهای، روایتی از شهادت یکی از همراهان سردار در شب ترور ایشان را به تصویر میکشد.
در حوزه پویانمایی، پویانمایی «نجات هولیر» با موضوع نقش فرماندهی حاج قاسم در دوران دفاع مقدس و منطقه کردستان و همچنین پویانمیی یکساعته «چهل شاهد» که مجموعه اقدامات و رشادتهای این شهید بزرگوار از دفاع مقدس تا مبارزه با داعش را روایت میکند، برای نوجوانان پخش خواهد شد.
پویانمایی «سرباز» نیز به مدت ۲۰ دقیقه، روز ۱۰ دی ساعت ۱۹:۳۰، پخش می شود که بازپخش آن در روزهای ۱۲ و ۱۳ دی پیشبینی شده است. این اثر با موضوع حضور حاج قاسم سلیمانی در کنار دیگر دلاورمردان ایرانزمین در مقابل دشمنان، در بنیاد مکتب حاج قاسم تولید شده است.
در بخش مستند، برنامه «آن روز به روایت ۲۳ نفر + پشت صحنه فیلم ۲۳ نفر» به مدت یک ساعت، روایتی از بازدید شهید حاج قاسم سلیمانی از پشت صحنه تولید این فیلم سینمایی ارائه میدهد و تکرار آن نیز ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود.
مستند «کارت دعوت» نیز با حضور جمعی از نوجوانان در محل شهادت حاج قاسم در بغداد، از دیگر برنامههای این ایام است.
برنامههای ترکیبی و میانبرنامهای شبکه امید نیز با محوریت این مناسبتها پخش می شوند که از جمله آنها میتوان به «ایران سرود» با اجرای گروههای سرود نوجوان، «روایت سلیمانی» با تکنیک موشنگرافی و کلام شهید آوینی، «یاقوت» در قالب شعرخوانی، «قصه قاسم»، «اول بسمالله»، «مثل خودش»، «یک تکه از ماه» و همچنین پخش کلیپها و نماهنگهای مرتبط با حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد.
برنامه «عقیق و رفیق» با ساختار کتابخوانی و قرائت بخشهایی از کتابهای مرتبط با شهید سلیمانی توسط گویندگان رادیوجوان و برنامه «نبرد جانانه» در قالب مستند مسابقه با حضور نوجوانان در باغموزه تمدن برج میلاد و رقابت پینتبال با دشمن فرضی صهیونیستی، از دیگر بخشهای این بسته رسانهای است.
برنامه «هشتگ نوجوان» نیز به تهیهکنندگی مازیار غفاری و کارگردانی حسین زارعی، ویژه روز پدر و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، روزهای زوج ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش میشود. این برنامه با حضور شخصیتهای مؤثر فرهنگی و هنری، تلاش دارد راهکارهای خلاقانه، تجربههای موفق و مسیرهای پیشرفت فردی و اجتماعی را به نوجوانان ارائه دهد و بستری برای انتقال تجربه و الهامبخشی به نسل نوجوان فراهم کند.
همچنین برنامه زنده «رفیق» به تهیهکنندگی ماهان احمدی، به عنوان یکی از برنامههای مناسبتی شبکه امید در ایام ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بهطور ویژه با محتوای متناسب با این دو مناسبتپخش می شود. این برنامه با رویکرد مشارکتمحور، امکان ارتباط مستقیم نوجوانان با برنامه را فراهم کرده و تلاش دارد مخاطبان را به کنشگری فرهنگی و اجتماعی پیرامون این مناسبتها ترغیب کند.
شبکه قرآن و معارف هم با ویژه برنامههای زنده «آرمان»، «شبستان»، «حالت پرواز»، «قرارگاه»، «شبهای تلاوت» و «قرارگاه اندیشه»، به مناسبت میلاد امام علی (ع) و ایام اعتکاف همراه بینندگان قرآنی است.
شبکه قرآن و معارف سیما چندی است با ویژه برنامه «حالت پرواز» به استقبال روزهای اعتکاف رفته است. «حالت پرواز» از شنبه ۶ دی آغاز شده و دوشنبه ۱۵ دی ماه پایان مییابد. این برنامه ارائه دهنده مجموعهای از مفاهیم معنوی است که با هدف ارتقاء روحی و معنوی معتکفین، به صورت زنده ساعت ۲۰:۳۰، پخش میشود.
پس از این «آرمان» با ویژه برنامهی اعتکاف، میزبان بینندگان است. این برنامه با اجرای مهدی صفری، جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۱ به صورت زنده پخش میشود.
همچنین شنبه ۱۳ دی ماه مصادف با ۱۳ رجب، برنامه «شبستان» به صورت زنده از حرم مطهر حضرت معصومه (س) پخش خواهد شد.
در ادامه برنامه زنده «قرارگاه» نیز ساعت ۲۱ پخش میشود. این برنامه پلی است میان مفاهیم عمیق دینی و مسائل روز جامعه.
همچنین «شبهای تلاوت» در همان شب، ساعت ۲۲:۱۵ به صورت زنده پخش میشود. این برنامه در روز ولادت امیرالمومنین (ع) مجموعهای از زیباترین تلاوتهای جهان اسلام را تقدیم عاشقان اهل بیت خواهد کرد.
در انتها برنامه «قرارگاه اندیشه»، ساعت ۲۳ ارائه میشود. این برنامه گفتمانی است اندیشمندانه از سیره سیاسی و عملی اهل بیت (ع) در پیشبرد اهداف جامعه اسلامی و دیگر مفاهیم ناب اسلامی.