

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان استان صاف تا نیمه ابری است گفت: در بعضی نقاط مه یا مه آلود، طی روز افزایش نسبی دما، گاهی افزایش ابر، وزش باد گرم برخی نواحی شدید تا خیلی شدید، به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه در شبانه روز گذشته سرعت باد در ارتفاعات جیرکل رودسر ۱۲۵ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است افزود: سرعت وزش باد در رشت هم به ۵۸ کیلومتر در ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه به دلیل شدت وزش باد، احتمال وارد آمدن خسارت به واحد‌های تولیدی گلخانه‌ها در این مدت وجود دارد، از صاحبان واحد‌های تولیدی خواست تمهیدات لازم برای مستحکم سازی تاسیسات واحد‌های خود را انجام دهند.

محمد دادرس با اشاره به هشدار سطح نارنجی در گیلان از تداوم جریانات جنوبی و وزش باد گرم تا فردا در استان خبرداد.

وی با اشاره به افزایش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا گفت: بیشترین دمای گیلان در شبانه روز گذشته از فومن با ۲۰ درجه سلسیوس و کمترین دما از اسب وونی تالش با دمای منفی ۵ درجه زیر صفر گزارش شد.

وی افزود:دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۹ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۵ درصد است .