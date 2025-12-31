الگوی کشت، طرح جامع برای نظم بخشی به روند تولید و پیشگیری از مشکلات کشاورزی بود که بدون تامین منابع مالی به سرانجام نخواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نکویی مجری الگوی کشت گفت: الگوی کشت محصولات زراعی در دسترس کلیه مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها قرار داره و در یک سامانه به نام سامانه مدیریت داده‌های کشاورزی و پهنه بندی این اطلاعات قرار دارد.

داده‌ها و اطلاعات لازم جمع آوری شد، اما اجرای طرح ...صفدر نیازی شهرکی معاون خاک و آب وزیر جهاد کشاورزی گفت: منابع میخواد، برنامه‌ که داریم.

طرح الگوی کشت یک طرح فرابخشی است که به غیر از وزارت جهاد کشاورزی، دیگر دستگاه‌های مسئول هم در اجرای آن نقش دارند.

احمد حق پژوه کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف هست نیاز‌های اعتباری این قانون رو بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی همه ساله در قانون بودجه ببینه.

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت:ما در بحث برنامه الگوی کشت، آیا سازمان برنامه و بودجه برای اجرای بحث‌های آبیاری‌های نوین و روش‌های نوین آبیاری چند درصد از بودجه لازم رو تخصیص داده؟ وقتی کشاورز ما میاد در قالب الگوی کشت کشت میکند، نه پولش او به موقع میدهیم، نه قیمت مناسب به او پرداخت می‌کنیم. کشاورز هم باید زندگیش بچرخه تا چرخ تولید رو بچرخواند..

یکی از چرخ‌های این چرخه تولید بهینه سازی مصرف آب است.

صفدر نیازی شهرکی معاون خاک و آب وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما ۱۷۵ همت پول می‌خوایم؛ که شاخص‌هایی که برنامه هفتم برای بخش کشاورزی در حوزه زیرساخت آب، در حوزه بهره وری آب شاخص گذاری کرده اجرا بکنیم. کل پول هم که تا الان گرفتیم یک همت بوده است. کل پول هم تا پایان سال بگیریم، خیلی هنر کنیم سه چهار همت بیشتر نخواهد بود. یعنی شما یه پول سه چهار همتی گرفتی ۱۷۵ همت پول نیاز دارد. اینجوری نیست یه کشور یه پروژه‌ای رو شروع می‌کند در ۱۰ سال باید تمام کند. نمی‌شود که ۴۰، ۵۰ سال معطل اجرای سامانه باشیم، اجرای بتونی کردن هنوز نصف کارمون هنوز خاکی هست.

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سعی کردیم راهکار‌هایی را درست کنیم که اولاً دستگاه‌هایی که غیر ضرور را کم کنیم و پرداخت کمتری به آنها داشته باشیم. از سوی دیگر هر منبعی که گیرمان میاد صرف کمک و بهبود معیشت مردم بکنیم.

به عقیده کارشناسان الگوی کشت ناکارآمد یعنی انتخاب اشتباه محصول، زمانبندی غلط و منابعی که اگر مصرف شود دیگر قابل بازگشت نیست.