به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس در نشست علنی امروز با بیان اینکه شهادت حاج قاسم به دست جنایتکاران بزدل آمریکایی ثابت کرد که خون شهید، بذر مقاومت می‌کارد، گفت: امروز میراث حاج قاسم در دل جوانان ما زنده است و راه او، راه پیروزی بر استکبار را روشن می‌کند.

همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشمندان فضایی کشور برای پرتاب همزمان سه ماهواره بومی ایرانی قدردانی کردند.