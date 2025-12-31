پخش زنده
امروز: -
نشست علنی امروز در مجلس شورای اسلامی با مصوباتی همراه بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس در نشست علنی امروز با بیان اینکه شهادت حاج قاسم به دست جنایتکاران بزدل آمریکایی ثابت کرد که خون شهید، بذر مقاومت میکارد، گفت: امروز میراث حاج قاسم در دل جوانان ما زنده است و راه او، راه پیروزی بر استکبار را روشن میکند.
همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیهای از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشمندان فضایی کشور برای پرتاب همزمان سه ماهواره بومی ایرانی قدردانی کردند.