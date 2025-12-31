پخش زنده
فیفا مراسم بهترینها (The Best) را برچید و قرار است جانشین جدیدی معرفی کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در حضور شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، از یک رویداد سالانه جدید برای انتخاب بهترینها از نگاه فدراسیون جهانی فوتبال رونمایی شد.
بر اساس گزارش سایت رسمی فیفا، این رویداد جدید از سال ۲۰۲۶ بهعنوان تنها مراسم رسمی سالانه جوایز فیفا برگزار خواهد شد و دیگر مراسمی به نام The Best برگزار نمیشود. اطلاعات تکمیلی درباره بخشهای مختلف جوایز، فرآیند نامزدی و رأیگیری و زمان برگزاری مراسم، در آینده اعلام خواهد شد.