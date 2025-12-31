به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر شرکت گاز اسدآباد گفت: درخواست اولیه انشعاب گاز واحد مرغداری آقای کمال کتابی در سال ۱۴۰۱ انجام شده بود که بعد از ۳ سال مجدد پیگیری کردند.

مصطفی نظری افزود: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، گاز رسانی به این واحد، خود اجرایی است و متقاضی باید با هزینه خود اقدام کند.

سلیمان نظری دوست فرماندار اسدآباد نیزگفت: این واحد مرغداری از واحد‌های غیر فعال شهرستان اسدآباد بود که در کارگروه رفع موانع تولید مطرح شد.

در ۲۴ واحد مرغداری شهرستان اسدآباد سالانه ۴ هزار تن مرغ تولید و به بازار عرضه می‌شود.