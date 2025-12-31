به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد حسین استاد آقا مدیرعامل بنیاد کرامت، مهرداد عرب اول، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان و احمد قره‌باغیان مدیرعامل سازمان انتقال خون با امضای یک تفاهم نامه سه جانبه برای ارتقای زیرساخت‌های انتقال خون در استان سیستان و بلوچستان توافق کردند.

ساخت مرکز جدید انتقال خون شهر زاهدان، خریداری تجهیزات فنی تخصصی و همچنین تامین خودرو‌های تیم‌های سیار خونگیری از مفاد این تفاهم نامه ۹۰۰ میلیارد ریالی است.