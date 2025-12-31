پخش زنده
امروز: -
به گفته مدیرعال آبفای تهران دولت با تمرکز بر سیاستهای تشویقی و هدفمند، ترغیب مشترکان به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب را بهعنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت مصرف در کشور دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به نقش مؤثر تجهیزات کاهنده مصرف آب در مدیریت منابع آبی، از حمایت دولت و مجلس از برنامههای توسعه استفاده از این تجهیزات خبر داد.
هاشم امینی در نشست با تولیدکنندگان تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف آب، با تأکید بر ارتباط مستقیم صرفهجویی در مصرف آب با آینده محیط زیست و کیفیت زندگی نسلهای آینده، اظهار کرد: رویکرد سیاستگذاریها مبتنی بر مشارکت عمومی و استفاده از ابزارهای تشویقی است و هدف اصلی، اصلاح الگوی مصرف از طریق بهرهگیری از فناوریهای نوین و تجهیزات کاهنده مصرف آب است.
وی کاهش مصرف آب توسط مشترکان را عاملی مؤثر در افزایش پایداری منابع آبی کشور دانست و افزود: آثار این اقدامات در بلندمدت و در آینده کشور نمایان خواهد شد.
رئیس هیئتمدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بررسیهای انجامشده در دولت، مجلس و کمیسیونهای تخصصی، گفت: مطالعه و اجرای طرحهای مرتبط با استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب در دستور کار نهادهای تصمیمگیر قرار دارد و تلاش میشود با ایجاد مشوقهای لازم، زمینه استفاده گسترده از این تجهیزات فراهم شود.
امینی همچنین با بیان اینکه پایینبودن قیمت آب در سالهای گذشته موجب کاهش توجه به تجهیزات کاهنده مصرف شده است، خاطرنشان کرد: در کنار سیاستهای تشویقی، بررسی رویکردهای الزامآور برای مشترکان پرمصرف نیز در دستور کار قرار دارد که اجرای آن نیازمند هماهنگی فنی با شهرداریها و سازمان نظام مهندسی است.
وی معرفی ظرفیتهای تولید داخل و انطباق با قوانین و الزامات اجرایی را از محورهای مهم این نشست برشمرد و تأکید کرد: موفقیت طرحهای مدیریت مصرف آب مستلزم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، سازمان نظام مهندسی و شهرداریهاست.