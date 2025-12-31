پخش زنده
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع سرآمدان علمی کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام پایگاه خبری دانشگاه صنعتی اصفهان، در آیین قدردانی از سرآمدان علمی و آزمایشگاهی کشور، از ۷۲ استاد سرآمد علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور شد.
در این آیین از حسین فشندی، دانشیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، بهعنوان سرآمد علمی ایران در سال ۱۴۰۳ تجلیل شد.
برنامه «سرآمدان علمی» از سال ۱۳۹۴ با هدف شناسایی و حمایت از پژوهشگرانی که با انتشار آثار علمی باکیفیت در مجلات معتبر بینالمللی در گسترش مرزهای دانش نقش آفرین بودهاند، اجرا میشود.
در این دوره، اعضای هیئتعلمی برای ورود به برنامه ملزم به انتشار آثار علمی اثرگذار در سال ۲۰۲۴ میلادی در مجلات معتبر بودهاند که این مجلات بر اساس ارزیابیهای پیشین در گروههای الف تا د، طبقهبندی شدهاند.
دکتر حسین فشندی دارای بیش از ۷۰ مقاله علمی منتشرشده در مجلات معتبر بینالمللی ISI و همچنین نشریات علمی-پژوهشی داخلی در حوزههای مختلف مرتبط با علم پلیمر و الیاف است.
دستاوردهای علمی اثرگذار ایشان در نشریات معتبر با محوریت شیرینسازی آب دریا با استفاده از انرژی خورشیدی اجرا شدهاند.