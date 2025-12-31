در سه ماهه اخیر:
افزایش شمار گازگرفتگی در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۰ مورد
مصدومان ناشی از گاز گرفتگی از ابتدای فصل سرما با ۳ مورد جدید امروز در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۰ نفر افزایش یافت.
غفارفردافزود: ساعت ۱۴:۱۸ روز چهارشنبه ۱۰ دیماه، یک مورد حادثه گازگرفتگی با ۳ مصدوم در منطقه توتنده شهرستان دنا به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان گزارش شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کدهای عملیاتی ۷۳۹ و ۷۳۰ اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.
لازم به ذکر است در این مأموریت، یک کد از جمعیت هلالاحمر نیز با اورژانس ۱۱۵ همکاری داشت.
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان تصریح کرد: با احتساب این حادثه، شمار کل مصدومان ناشی از گازگرفتگی در استان به ۱۳۰ نفر و تعداد فوتیها به ۶ نفر رسید.
غفارفرد با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد و فاقد دودکش ایمن خودداری کنند