مصدومان ناشی از گاز گرفتگی از ابتدای فصل سرما با ۳ مورد جدید امروز در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۰ نفر افزایش یافت.

افزایش شمار گازگرفتگی در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۰ مورد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، پرویز غفارفرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان از افزایش شمار مصدومان ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سطح استان خبر داد.

غفارفردافزود: ساعت ۱۴:۱۸ روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه، یک مورد حادثه گازگرفتگی با ۳ مصدوم در منطقه توتنده شهرستان دنا به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان گزارش شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کد‌های عملیاتی ۷۳۹ و ۷۳۰ اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

لازم به ذکر است در این مأموریت، یک کد از جمعیت هلال‌احمر نیز با اورژانس ۱۱۵ همکاری داشت.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان تصریح کرد: با احتساب این حادثه، شمار کل مصدومان ناشی از گازگرفتگی در استان به ۱۳۰ نفر و تعداد فوتی‌ها به ۶ نفر رسید.